Pioli: "Tirando in porta 27 volte e fare un solo gol, non ci soddisfa"

Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa dopo il successo contro il Parma: "Stiamo lavorando molto a livello di squadra. Dobbiamo essere più precisi e concreti. Tirando in porta 27 volte e fare un solo gol, non ci soddisfa. Il nostro obiettivo è migliorare la classifica. C'era l'obiettivo della vittorie e se non fosse arrivata, sarebbe stato molto pesante. Dobbiamo rimanere concentrati. Gli avversari sono duri. Può essere la partita della svolta?

Lo sarà se daremo continuità ai risultati. Era importante, ma anche le prossime sono importanti. Poi ci sarà la sosta dove capiremo dove dovremo lavorare di più e dove siamo più bravi. Dobbiamo imparare da qjuesta vittoria, per la qjualità dell'approccio e credo che i miei giocatori lo abbiano capito. Ho sensazioni positive. Sono soddisfatto per quello che sto vedendo in allenamento".