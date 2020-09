Pioli: “Tonali può e deve crescere. Si è inserito bene”

"Tonali? Una prova positiva - ha detto Stefano Pioli ai microfoni di Milan TV nel post gara di Crotone -. Sono sicuro che però possa e debba crescere. Non dimentichiamoci del salto che ha fatto, si sta inserendo bene. Sono contento del suo approccio e della sua partita. Sicuramente è stata una partita importante per lui per sbloccarsi, iniziando la partita ha dimostrato di essere quel giocatore che io penso che sia”.