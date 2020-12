Pioli torna sulla disfatta con il Lille: "Risultato pesante, ma non veritiero"

L'unica sconfitta del Milan, dall'8 marzo, è stata quella contro il Lille in Europa League. Stefano Pioli ha commentato quella partita sulle colonne de La Stampa: "Il risultato è pesante, però non troppo veritiero. In Europa si pratica un calcio intenso, le squadre pensano a costruire, ad attaccare, a fare gol: difficile che ti aspettino nella loro metà campo. È un gioco diverso che a noi piace, anche perché è un po' il nostro modo di stare in campo".