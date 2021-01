Pioli torna sulla vicenda Ibrahimovic: "Non giustifico quello che è successo, ma Zlatan non è razzista"

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara contro il Bologna, mister Pioli ha parlato della vicenda Ibrahimovic-Lukaku: "Non è bello quello che è successo. Non giustifico quello che è successo, ma sono cose che possono capitare in campo. Ibra non è certamente un razzista, ora mettiamo un punto su questa vicenda. La proprietà è sempre stato in prima linea per combattere le discriminazioni".