Pioli tra i candidati per la panchina della Roma: fu cercato anche a settembre

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, potrebbe essere uno dei principali candidati alla panchina della Roma per il prossimo anno, quando Ranieri svestirà i panni del traghettatore. Questo è quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport 24, che ha rivelato che già dopo l'esonero di De Rossi a inizio stagione i giallorossi avevano fatto un serio tentativo per Pioli, poi finito sulla panchina dell'Al-Nassr che ricopre anche attualmente.

Le parole di Gianluca Di Marzio: "Sicuramente uno di quelli che sarà in lista, poi non so se sarà quello scelto, io penso possa essere Stefano Pioli. Per due motivi: uno perché ha un ottimo rapporto con Ranieri e c'è una stima di Claudio nei suoi confronti; e poi perché durante questa stagione, prima di tesserare Juric subito dopo l'esonero di De Rossi, il primo allenatore contattato dai Friedkin e anche da Ghisolfi, che è ancora il direttore sportivo della Roma, è stato Stefano Pioli. Hanno addirittura cercato di convincerlo andando a Parma, volevano fare un incontro con l'aereo privato e non farlo firmare con l'Al Nassr. Se in quel momento c'era una convinzione che Pioli potesse essere l'uomo giusto e c'è Ranieri adesso che lo stima, io credo che un tentativo possa essere fatto"