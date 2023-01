Pioli: "Vasquez bella personalità, si è allenato solo oggi. Per le prossime partite vedremo"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma mister Pioli ha parlato così del neo acquisto rossonero Devis Vasquez: "Ci ho parlato stamattina. Bella presenza, bella personalità. Sono 5 giorni di viaggio che non si allena, oggi ha fatto solo una minima parte. Vedremo nei prossimi giorni e vedremo poi per le prossime partite come sarà la sua condizione e quali saranno le mie scelte".