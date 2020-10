Pioli: "Vogliamo migliorare la scorsa stagione, nessuno sarebbe contento se arrivassimo sesti"

Stefano Pioli, nell'intervista rilasciata a Milan TV, si è concentrato sugli obiettivi stagionali della sua squadra: "Noi siamo qui per cercare di migliorare la passata stagione, credo che nessuno di noi sarebbe contento se alla fine di questa arrivassimo ancora sesti o peggio. Bisogna migliorare, per migliorare bisogna cercare di competere con le squadre che ci sono arrivate davanti. In Italia il campionato è molto difficile, i risultati delle squadre italiane in Champions League lo stanno dimostrando, quindi noi dobbiamo continuare a crescere, ad essere molto competitivi e continuare partita per partita per cercare di migliorare il nostro piazzamento finale".