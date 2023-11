Pippo Inzaghi: "Dopo il ritiro sono stato malissimo. Ricordo benissimo i miei ultimi quattro minuti in campo"

Pippo Inzaghi, leggendario attaccante del Milan, oggi allenatore della Salernitana, è stato intervistato al Corriere della Sera questa mattina in occasione dei suoi 50 anni che ha festeggiato lo scorso 9 agosto. Queste le sue parole sul ritiro dal calcio: "Ricordo benissimo i miei ultimi quattro minuti in campo. Era il 13 maggio 2012, ore 16.45. In verità, per me quelli dovevano essere gli ultimi minuti con il Milan, poi si sono trasformati nei definitivi ultimi.

La cosa buffa è che pensavo al ritiro da tempo, come ogni uomo coscienzioso: farò altro, ho vinto tanto, mi dicevo. La verità amara è che la tristezza non la puoi controllare e così, dopo, sono stato malissimo. Per fortuna che c’era la mia famiglia: mamma, papà, Simone"