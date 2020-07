Pistocchi: "Ibrahimovic non più pensare di comportarsi come a Napoli. La differenza tra un campione e chi non lo è sta anche in queste cose"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha commentato la reazione di Ibrahimovic alla sostituzione nella gara contro il Napoli. Questo il suo commento: "Ibrahimovic ha 38 anni e non può pensare di essere leader comportandosi in questo modo. La differenza tra un Campione e chi non lo è sta anche in queste cose, nel rispetto per l’allenatore e per i compagni"