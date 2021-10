Pistocchi: "La spirale dei costi prima o poi ucciderà il calcio e la sua anima"

Il noto giornalista, Maurizio Pistocchi, tramite il suo profilo Twitter ha parlato del caro biglietti per andare a vedere dal vivo i big match del nostro campionato. Pistocchi ha scritto: “Anche i tifosi dell’Inter-dopo quelli di Milan e Juve-protestano per il caro-biglietti: prezzi quadruplicati per la Juve. La spirale dei costi prima o poi ucciderà il calcio e la sua anima”.

