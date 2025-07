Pjanic: "Modric è un giocatore che Allegri ha ricercato e ama, staranno benissimo insieme"

Miralem Pjanic, ex calciatore, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sulla Serie A: "Max è il migliore nel gestire i gruppi. Modric è un campione, porta qualità, esperienza e calma in partita: è un giocatore che Allegri ha ricercato e ama, staranno benissimo insieme. Una gran coppia: se basterà per lo scudetto lo vedremo.

Napoli favorito? Sì, il Napoli riparte da una stagione meravigliosa nella quale Conte ha compiuto un miracolo. Lo scorso anno, con la rosa che aveva, avrebbe dovuto vincere lo scudetto l’Inter. Adesso i nerazzurri hanno cambiato allenatore, ma la squadra è più o meno la stessa ed è positivo. E se arriva Lookman sposta gli equilibri. L’Inter parte in prima fila assieme al Napoli. La Roma? Gasp è fenomenale, le partite contro la sua Atalanta erano le più complicate. Roma è una piazza diversa, meno paziente e con più pressione. Il club deve seguire l’allenatore come hanno fatto a Bergamo, lasciandolo lavorare con i giocatori giusti. La mina vagante? Occhio alla Fiorentina di Dzeko, Kean e Pioli".

MILAN ALLA FINESTRA PER VLAHOVIC

L'avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus è ormai ai titoli di coda, resta però da capire come finirà: il club bianconero, come spiega stamattina Il Giornale, ha detto no alla prima proposta di risoluzione del contratto presentata dall'agente del serbo Darko Ristic in quanto non intende regalare il cartellino del centravanti. La società juventina sembra invece disposta a fare uno sconto sul prezzo di Vlahovic, scendendo dagli attuali 20 milioni a 10-12 milioni di euro.

Il Milan, che sta sempre cercando un nuovo centravanti da mettere a disposizione di Max Allegri, è alla finestra e osserva con attenzione l'evolversi di questa vicenda, pronto a piombare nelle prossime settimane sull'ex giocatore della Fiorentina. Ovviamente il giocatore dovrà accettare un'importante riduzione del suo attuale ingaggio da 12 milioni di euro.