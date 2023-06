Playoff Serie B: il Cagliari elimina il Parma e raggiunge il Bari in finale

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Sarà il Cagliari ad affrontare il Bari nella doppia finale dei play off di Serie B, che mette in palio la promozione. La squadra allenata da Claudio Ranieri ha pareggiato 0-0 a Parma, superando così il turno di semifinale grazie al successo per 3-2 ottenuto in rimonta all'andata. La prima delle due sfide per un posto nella massima serie si giocherà giovedì prossimo, 8 giugno, a Cagliari, mentre il ritorno verrà disputato in Puglia domenica 11. (ANSA).