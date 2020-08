Pobega e il Pordenone contro il Frosinone: le statistiche

L’esordio della matricola Pordenone in Serie B?

Contro il Frosinone praticamente un anno fa, il 26 agosto 2019. Un match dal destino segnato. Almeno così sembrava. E invece…

Fu 3-0 per i ramarri del Noncello: doppietta di Pobega con una rete per tempo, al 42’ e al 53’, prima dell’ultimo centro di Barison al 65’. A proposito dell’ex, a livello di giovanili, Milan: in questa stagione ha marcato 5 reti in campionato. Più della metà, 3, le ha rifilate ai ciociari. Perché andò a segno anche nel match di ritorno allo Stirpe.

Fra i due club c’è solo 1 precedente di campionato e nel Lazio. Terminò col punteggio di 2-2: Dionisi al 2’, Candellone al 29’, il già ricordato Pobega al 54’, Ciano al 61’.

I giallazzurri in casa hanno fatto 35 punti (10V – 5X – 4P con 29GF e 18GS). Ma non vincono dallo scorso 3 luglio, 2-1 sullo Spezia. Poi, nell’ultima parte di regular season, ecco 1 KO e 2 segni X.

I neroverdi in esterna (anche se per case hanno avuto Udine e Trieste) hanno raccolto 20 punti (5V – 5X – 9P con 23GF e 24GS). Curiosamente l’ultimo colpo da tre punti risale al 3 luglio, 1-2 a Perugia, quindi 1 sconfitta e 2 pareggi.

Insomma, nell’ultimo periodo, Frosinone in casa e Pordenone in trasferta hanno viaggiato allo stesso ritmo.

PS: il primo rigore parato da un portiere del Pordenone in Serie B? Ovviamente in occasione di Frosinone-Pordenone, con Di Gregorio a sventare la massima punizione calciata da Ciano.

CONFRONTI DIRETTI A FROSINONE (SERIE B)

1 incontro disputato

0 vittorie Frosinone

1 pareggio

0 vittorie Pordenone

2 gol fatti Frosinone

2 gol fatti Pordenone

PRIMA E ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Pordenone 2-2, 20° giornata 2019/2020