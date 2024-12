Pobega, secondo rosso stagionale. Italiano: "Un pezzo di pane. Ma ne riparleremo"

Serata storta per Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna in prestito dal Milan che stava vivendo un ottimo periodo: la sua espulsione a inizio secondo tempo contro il Verona ha costretto i suoi a una gara di sacrificio culminata con una sconfitta al minuto 88. Qualche dubbio lato rossoblù per la decisione di Ayroldi per l'espulsione del calciatore, reo di aver colpito al volto Duda a palla lontana. Si tratta del secondo rosso per Pobega. Ai microfoni di Sky Sport il tecnico Vincenzo Italiano ha commentato così l'episodio.

Rivedendo le immagini Pobega dà la manata, forse ci stava. È la seconda di Pobega in stagione, gli dirà qualcosa?

"Sinceramente su queste cose qui si parla di un principio per ogni squadra. Rimanere in 10 è una mazzata. Dispiace per Pobega, dopo la prima espulsione ne avevamo parlato e ha fatto grandi prestazioni. Non voleva far male, è un pezzo di pane, e per me è esagerata. Ne riparleremo comunque, rimanere in 10 costa tanto e metteremo dei paletti per evitare questo, qualche regola che deve essere rispettata".