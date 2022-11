Pobega sul movimento calcistico italiano: "I giocatori bisogna saperli aspettare al momento giusto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega, alla sua prima stagione in prima squadra con il Milan dopo una vita nel settore giovanile, si racconta ad “Homegrown”, format di Milan TV. Di seguito le sue dichiarazioni sul movimento calcistico italiano: "È sempre un discorso un po’ delicato e in questo periodo se ne parla tanto. Secondo me non è che non ci sia talento, non è che non ci siano giocatori, non è che non nascano più è solo questione a volte di saperli aspettare al momento giusto o a capire quali sono le necessità che hanno questi giocatori per valorizzarsi al massimo. Io stesso comunque ho dovuto fare un percorso per crescere sempre di più anno dopo anno. Forse questa è la cosa più importante che sarà da fare con l’Italia”.