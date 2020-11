Pobegol, una doppietta all'esordio che fa volare l'Italia U21: quarto gol nelle ultime tre partite

Tommaso Pobega non si ferma più. Il centrocampista, in prestito dal Milan allo Spezia, si è reso protagonista di una doppietta contro l'Islanda nel 2-1 che ha consentito all'Italia di mantenersi al primo posto in classifica nel girone di qualificazione agli Europei Under 21. Il classe 1999 sta vivendo un periodo magico, con quattro reti segnate nelle ultime tre partite giocate: oltre alle due reti di oggi, infatti, Pobega ha messo la firma nelle ultime sfide giocate contro Benevento e Juventus.