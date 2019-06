Pochesci: "Tare? Deve tutto a Lotito ma se vuole fare questo lavoro deve andare al Milan e far vedere quanto è forte"

Il tecnico Sandro Pochesci ha parlato a Maracanà a TMW Radio, soffermandosi anche sul futuro di Igli Tare: "Deve tutto a Lotito, altrimenti non avrebbe fatto nulla in Italia. Ma cosa vuole fare in futuro? Se è questo quello che vuole fare, deve andare al Milan e far vedere quanto è forte. Se fosse andato via Inzaghi, avrei preso Liverani".