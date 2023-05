Pochettino al Chelsea: una rosa da 39 da smantellare. In uscita anche Loftus-Cheek

MilanNews.it

Far rinascere il Chelsea. È questo il compito affidato dalla proprietà del club londinese a Mauricio Pochettino, ex tecnico di Tottenham e PSG ufficializzato ieri dai Blues. Un compito che, al di là dell'ampia disponibilità economica del numero uno di Stamford Bridge Todd Bohely, non si preannuncia semplice. Dovendo iniziare, soprattutto, dalla valutazione di una rosa enorme e piena zeppa di giocatori sul cui futuro campeggia un enorme punto interrogativo.

LUKAKU E I SUO FRATELLI - Numeri alla mano sono, infatti, ben 39 i calciatori che il tecnico argentino si potrebbe trovare a gestire al via della nuova stagione. Oltre agli effettivi già nel club sono da prendere in considerazione anche i giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti come Romelu Lukaku (oggi all'Inter), Malo Gusto (oggi all'Olympique Lione), Callum Hudson-Odoi (oggi al Bayer Leverkusen), Levi Colwill (oggi al Brighton), Andrey Santos (oggi al Vasco da Gama), Ethan Ampadu (oggi allo Spezia), Malag Sarr (oggi al Monaco) Tiemoué Bakayoko (oggi al Milan) e il tandem Abdul-Rahman Baba-Cesare Casadei (oggi al Reading).

LA MAPPA DELLA ROSA DEI BLUES - Un vero e proprio esercito composto da quattro portieri, otto difensori centrali, quattro terzini sinistri, tre terzini destri, sette centrocampisti, sette giocatori per la trequarti e le corsie esterne e quattro prime punte.

Una corazzata milionaria da smantellare quasi totalmente e rifondare.