Poco spazio per Adli e gli altri nuovi acquisti? Pioli ne spiega il motivo

Stefano Pioli parla dell'inserimento dei nuovi acquisti, in particolare di Adli che fin qui ha trovato poco spazio: "Nessuno sta faticando. Sono molto contento di Yacine, anche di Thiaw, di Dest e di Vranckx... È chiaro che non devono avere fretta, io non ho fretta: ci vuole il giusto tempo per capire certe cose e loro stanno facendo tutto il necessario per convincermi di essere pronto. Sono sicuro che presto lo faranno".