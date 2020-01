Il Milan non snobberà la Coppa Italia, diventata un obiettivo importante, una via per tornare in Europa. Proprio per questo, Pioli non dovrebbe effettuare un massiccio turnover con la Spal. Ibrahimovic, ad esempio, dovrebbe partire dal primo minuto anche domani. Anche perché lo svedese ha bisogno di giocare per mettere minuti nelle gambe.