Politano, non si registrano novità: valutato anche scambio con Kessiè

Nonostante la fiammata di ieri riguardo la trattativa tra Politano e il Milan nelle ultime ore non si sarebbero registrati passi avanti. La trattativa, in particolare, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport potrebbe essere impostata anche su uno scambio di giocatori con alcuni profili come Kessiè, Suso e Ricardo Rodriguez che sarebbero tra i nomi papabili. In particolare il rossonero più accreditato potrebbe essere Kessie in quanto centrocampista muscolare, una caratteristica per il rinforzo che Conte ha espressamente chiesto per dare l'assalto allo scudetto.