Si è giocata ieri la sfida tra Polonia e Macedonia valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo 2020, la partita è terminata per 2-0 in favore della squadra allenata da Jerzy Brzęczek, grazie alle reti di Milik e Frankowski. Piatek, attaccante rossonero, ha giocato per un solo minuto nel recupero finale.