Polveriera United, i calciatori contro Rangnick: ritengono obsoleti i suoi metodi di lavoro

Fuori dall'FA Cup e reduce dal deludente pareggio contro il Burnley, il Manchester United è solo sesto in Premier League (virtualmente anche settimo, visto che il Tottenham ha due gare in meno) sta palesando più di qualche problema nelle ultime settimane. L'arrivo di Ralf Rangnick, nuovo manager ad interim, non ha risolto le cose. Anzi. Stando a quanto raccontato da ESPN, diversi calciatori non vedono di buon occhio il tedesco e sarebbero addirittura frustrati, contrari ai suoi metodi d'allenamento, ritenuti antichi, obsoleti, passati di moda. Chissà che questo non possa incidere sul futuro di Rangnick, la cui panchina starebbe già scricchiolando.