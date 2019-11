Ponciroli: "Ibra, il Milan è la soluzione ideale"

CR7 a parte, non posso evitare di complimentarmi con Joker Ibra. Che fosse magico, l’ho sempre saputo. Non diventi Re Zlatan per caso… Ma la “trovata” dell’Hammarby è stata davvero geniale. Come far parlare di sé in maniera divertente, simpatica, ironica. Un post per scuotere il mondo del calciomercato. Un colpo alla Ibra, non c’è che dire. Ma, alla fine, dove andrà allo svedese? Continuo a pensare che il Milan sia la soluzione ideale per un 38enne che ha ancora alcune cartucce da sparare. Certo, non renderebbe una squadra (quella rossonera) da Champions League ma, sicuramente, la renderebbe più solida mentalmente. Ibra è Ibra, nel bene e nel male. Nessuno avrebbe il coraggio di lamentarsi con uno come lui nei panni del leader. Spero torni, ci credo… Intanto l’Hammarby si gode la sua notorietà. E’ bastato un post di Re Zlatan per renderla, almeno per qualche ora, una società “mondiale”. Grande Ibra!!!