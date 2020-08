Pordenone, per Pobega si aprono le porte del Milan: Pioli lo porterà in ritiro

Secondo quanto rivelato da Trivenetogoal.it l'ottima stagione con la maglia del Pordenone è valsa a Tommaso Pobega la chiamata della casa madre Milan. Il classe '99, autore di sei gol e quattro assist in 34 presenze, partirà infatti per il ritiro con il resto della squadra rossonera e sarà valutato attentamente da mister Pioli per capire se potrà tornare utile nel corso della prossima stagione o se sarà il caso di prestarlo un altro anno, le richieste non mancano, per farlo crescere ulteriormente.