Porrà: "Giusto puntare sulla freddezza di Piatek per una partita così"

Giorgio Porrà, intervenuto su Sky Sport 24 nel pre partita di Milan-SPAL, ha commentato così il momento difficile dei rossoneri: "Per una partita così importante è meglio puntare sulla freddezza del pistolero, anche se il pistolero ha sparato parecchio a salve nell'ultimo periodo. Io mi auguro che non sia una bocciatura per il giovane portoghese Leão che a me non dispiace. Suso nell'ultimo periodo ha giocato con eccessiva sufficienza e i tifosi se ne sono accorti. Pioli ha puntato su di lui perché rimane comunque il giocatore più tecnico della rosa e ha provato a creare delle situazione tattiche per lasciarlo ai suoi uno contro uno. Io stasera mi auguro di vedere un Milan superiore a quello visto con la Roma che aveva i muscoli e le idee profondamente impiombate. La prima mezz'ora di Milan-Lecce non mi era dispiaciuta affatto, invece con la Roma abbiamo visto dei giocatori totalmente impalpabili tra cui Suso e non solo lui. Mi sono sembrati sul pezzo solo Theo Hernandez e Donnarumma, un po' poco per una squadra che continua ad esprimere un calcio in linea con i suoi numeri da brivido. Una squadra che ha già perso 5 volte, ha subito 12 gol e ne ha segnati solo 9. Se vai a riguardare altre classifiche di nicchia, come quella dei tackle vinti, il Milan è terzultimo. Una squadra piuttosto molliccia, è nelle ultime posizioni anche per quanto riguarda i tiri in porta. Bisogna assolutamente far punti con la SPAL perché poi c'è un trittico di partite che fa tremare i polsi. Ha ragione Pioli quando dice che il Milan è molto meglio rispetto a quello che sembra ora, ma sta anche a lui dimostrarlo".