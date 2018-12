Porrà: "Higuain non contento? Ha un orgoglio smisurato, vuole partecipare al rinascimento milanista. Ha ancora possibilità di riuscirci"

Giorgio Porrà, giornalista di Sky Sport, ha parlato così del rendimento di Higuain: “Morata mi piace e mi è sempre piaciuto, ha caratteristiche da attaccante moderno. Higuain però me lo terrei stretto. Per puntare al quarto posto, obiettivo centrabile per il Milan in questo campionato dove c’è spazio per tutti, mi tengo Higuain perché lo considero tra i primi cinque attaccanti al mondo. È vero che non segna da ottobre. Una statistica riassume le difficoltà milaniste, tra Bologna e Olympiakos, Higuain ha tirato 32 volte senza mai centrare il bersaglio. Sarri lo adora perché le sue fortune sono legate alle reti dell’argentino. Non credo sia scomparso l’Higuain di Napoli. Gattuso ha fatto capire che sta soffrendo. Higuain ha un orgoglio smisurato e vuole partecipare al rinascimento milanista. Qualche possibilità che ci riesca c’è ancora”