Porrà: "Sembra che Piatek abbia disimparato a tirare in porta"

Intervenuto su Sky Sport 24, Giorgio Porrà ha parlato così del Milan e del reparto offensivo rossonero: "Piatek sembra che abbia disimparato a tirare in porta. Non so cosa gli stia succedendo, ho visto che ha delle difficoltà anche in nazionale. Era un bomber seriale, di ghiaccio, e ora sta mandando in campo la sua controfigura. È chiara che vada recuperato ma questo è un momento molto delicato in cui il Milan ha bisogno di recuperare autostima e fare punti. Quindi non so se sia la soluzione giusta riproporre il Piatek così oppure puntare con decisione su Leão magari addirittura centravanti, e magari andare a rispolverare quel Rebic che aveva impattato bene e poi è scivolato un po' nelle retrovie".