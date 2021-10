Porto-Milan, i precedenti con i rossoneri dell'arbitro Brych

Ad arbitrare il match tra Porto e Milan, previsto per le 21 di questa sera, sarà Felix Brych. Il fischietto tedesco dirigerà per la quinta volta in carriera i rossoneri: tra i precedenti, vi sono tre pareggi per 1-1 (tutti in Champions) contro Ajax, Real Madrid e Barcellona e un successo contro lo Zenit San Pietroburgo datato 2012 prima della sconfitta di misura per 0-1 del marzo scorso contro il Manchester Utd in Europa League.