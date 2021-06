Portogallo-Francia, esordio con la nazionale maggiore per Diogo Dalot

Al minuto 79 di Portogallo-Francia Diogo Dalot è subentrato a Nelson Semedo, facendo così il suo esordio con la nazionale maggiore portoghese. Il terzino dello United, l'ultima stagione in prestito al Milan che vorrebbe riportarlo di nuovo in Italia durante l'estate, ha giocato gli ultimi quindici minuti, recupero compreso, di un match davvero combattuto, che si è concluso in parità sul risultato di 2-2.