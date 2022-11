Portogallo-Ghana, primo gol con la nazionale maggiore per Leao

MilanNews.it

Al suo esordio assoluto in un Mondiale, 3 minuti dopo il suo ingresso in campo nella ripresa, Rafael Leao ha trovato il suo primo gol in assoluto con la nazionale maggiore del Portogallo alla dodicesima presenza ufficiale. Un piattone destro preciso all'interno dell'area di rigore che non ha lasciato scampo al portiere avversario e che è stato decisivo infine per il 3-2 finale a favore dei lusitani.