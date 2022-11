Portogallo, Leao celebra il successo sul Ghana: "Per il mio Paese e la mia gente"

MilanNews.it

Grande serata per Rafael Leao, protagonista nella prima sfida ai Mondiale in Qatar con il suo Portogallo. L'attaccante del Milan è infatti andato a segno, in occasione del momentaneo 3-1, nella sfida vinta contro il Ghana sfruttando un gran assist di Bruno Fernandes e realizzando il suo primo gol in assoluto ai Mondiali. Il classe '99 ha successivamente pubblicato una foto della gara vinta contro i ghanesi aggiungendo in didascalia: "Per il mio Paese, per la mia gente".