Bastano sei minuti a Rafael Leao per entrare nel tabellino dei marcatori di Portogallo-Turchia. Infatti, il numero 17 rossonero ha servito un assist pazzesco - diagonale in "no look" per Nunes - al minuto numero 94'. Il lusitano era entrato all'86esimo al posto di Otavio.