Possibilità di intervenire a gennaio? Tare: "Dobbiamo andare avanti fino all’inizio di dicembre, poi fare le valutazioni insieme all’allenatore"MilanNews.it
© foto di FEDERICO SERRA
Oggi alle 20:49News
di Manuel Del Vecchio

Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Atalanta-Milan. Queste le parole del DS rossonero:

C’è la disponibilità di intervenire a gennaio sotto il punto di vista quantitativo?

“Non era previsto che in una sosta di nazionale si infortunassero sei giocatori, non è una cosa da tutti giorni. Quando ci sono questi momenti dobbiamo essere consapevoli di essere una squadra forte e i ragazzi l’hanno dimostrato sul campo. Dobbiamo andare avanti fino all’inizio di dicembre, poi fare le valutazioni insieme all’allenatore per quanto riguarda il futuro”.