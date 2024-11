Post Monza-Milan: le statistiche Opta della partita dell'U-Power Stadium

Il Milan ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A (2P), lo stesso numero di successi ottenuto dai rossoneri nelle precedenti 14 gare del massimo torneo (6N, 3P).

Il Monza ha ottenuto 8 punti nelle prime 11 partite disputate in questa Serie A: dopo altrettante gare giocate, i brianzoli non avevano mai ottenuto così pochi punti nel massimo campionato (10 nel 2022/23 e 16 nel 2023/24).

Con il derby e la vittoria di stasera contro il Monza, il Milan ha vinto due gare di fila contro squadre della stessa regione in Serie A per la prima volta dal febbraio 2023.

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette partite di Serie A (cinque gol subiti, 0.7 di media a partita), dopo che nelle precedenti sette aveva sempre subito almeno un gol (16 subiti, 2.3 a partita).

Il Milan ha interrotto una serie di cinque trasferte di fila in Serie A senza la porta inviolata, in cui aveva incassato in media esattamente due gol a partita.

Dopo la doppietta contro il Club Brugge in Champions League, Tijjani Reijnders ha segnato in due match di fila per la prima volta con il Milan tra tutte le competizioni.

Youssouf Fofana ha ottenuto la sua 100ª vittoria nei cinque grandi campionati europei, cinque delle quali con il Milan in Serie A.

Danilo D'Ambrosio ha raggiunto le 300 presenze in Serie A, 32 delle quali con la maglia del Monza