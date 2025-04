Pozzecco su Maldini: "Come capitano assolutamente indiscutibile, ma ha saputo vincere anche da dirigente.."

Intervistato dai cronisti a margine dell'evento 'Il Foglio a San Siro', Gianmarco Pozzecco, ct della Nazionale italiana di basket, ha toccato anche alcuni temi sulla stagione del Milan. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

Su Paolo Maldini e l'importanza non solo come giocatore

"Io dico, com'è possibile che Maldini non sia all'interno del Milan, non solo dopo quello che ha fatto come calciatore, ma dopo quello che ha fatto come dirigente al Milan fino a poco tempo fa. Questa è una cosa che mi manda in follia.

Conosco un po' Paolo e se tu vai a vedere c'è adesso questa grandissima moda di fare domande a ex calciatori o calciatori in attività che chiedono chi è più forte tra Ferdinand e Stam. Alla fine uno butta giù dalla torre in uno dei due. Alla fine vince sempre Maldini. È incredibile, vince sempre Maldini. Ma per chiunque, che sia un calciatore spagnolo, inglese, ciecoslovacco, vince sempre Maldini, quindi come giocatore è assolutamente indiscutibile. Come dirigente pure, ha vinto un campionato con Pioli, non possiamo dimenticarlo".