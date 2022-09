Pozzo: "Gli investitori stranieri portano nuove idee ed esperienza nel calcio italiano"

MilanNews.it

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo è stato intervistato sulla rivista Forbes e ha parlato di diversi temi. Tra gli argomenti toccati anche la questione legata ai molti investitori stranieri che sono arrivati in Serie A nell'ultimo periodo. Queste le sue dichiarazioni: "È positivo perché aiuta ad aumentare l'interesse per il calcio italiano. E' successo anche in Premier League dove sono arrivati investitori dai paesi arabi e dagli Stati Uniti. Potranno portare nuove esperienze e nuove idee al calcio italiano".