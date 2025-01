Prandelli sul Milan: "A livello di individualità è una delle più forti in campionato, ma come collettivo a volte manca qualcosa"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli, ex allenatore, ha commentato così il percorso in Champions League di Milan e Juventus: "La Juventus e il Milan stanno vivendo un momento diverso in campionato, ma in Europa hanno entrambe le possibilità di andare agli ottavi di Champions. I bianconeri hanno svoltato nelle ultime due gare, in particolare grazie al successo contro il Milan. Sabato ho visto la formazione di Motta molto convinta, che andava a pressare alta, che atleticamente era pronta. Rispetto al passato, l'atteggiamento è stato diverso: la Juve ha pensato meno a costruire e più a recuperare palla in una zona di campo pericolosa. E' diventata più aggressiva e meno concentrata sul possesso. La vedo come un'evoluzione positiva e penso la stagione dei bianconeri sia iniziata adesso. Anche in ottica Champions si tratta di un'ottima notizia in vista del futuro: con due prestazioni importanti contro Bruges e Benfica il cammino europeo può prendere la direzione giusta.

Per quel che riguarda i rossoneri, la squadra a livello di individualità è una delle più forti in campionato, ma come collettivo a volte manca qualcosa: in certe gare ci sono errori difensivi o sottoporta, in altre arrivano prestazioni importanti come in Supercoppa. Fin dall'inizio della stagione in campionato al Milan difetta la continuità di rendimento, ma in Europa con quattro successi di fila e due incontri non impossibili in calendario può far bene. Soprattutto se Theo e Leao tornassero sui loro livelli: il francese che al top garantisce spinta e qualità sulla fascia, il portoghese imprevedibilità".