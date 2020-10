Pratesi: "Bolla NBA per la Serie A? Strada non percorribile, costa troppo"

Riccardo Pratesi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha parlato della possibilità di una bolla per la Serie A in stile NBA.

Andiamo subito al sodo: secondo lei è attuabile il modello 'bolla NBA' al calcio italiano e alla Serie A?

"Onestamente mi sembra una strada non percorribile, non fosse altro per il fatto che l'NBA ha investito in questo progetto centinaia di milioni di dollari. Diciamo che con quel tipo di business puoi permettertelo, sulla Serie A avrei diversi qualche dubbio in più sugli aspetti economici e logistici".

Quali sono le criticità per un'eventuale Serie A in bolla?

"Parliamo di mondi e di possibilità diverse rispetto all'NBA. Magari per le società più ricche non sarebbe un problema, ma le piccole come affronterebbero esborsi e costi di questo tipo? Non solo. Il Walt Disney Resort di Orlando è sconfinato, di fatto è assimilabile ad una cittadina. In Italia dove lo trovi uno spazio del genere? Dova la trovi una location così?".