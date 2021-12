Prato di San Siro in brutte condizioni? Eppure... straordinari! A gennaio 2 gare in 24 ore

Nonostante le lamentele - legittime - di diversi addetti ai lavori, non c'è e non ci sarà il pace per il prato di San Siro. A gennaio, infatti, l'impianto di Milano ospiterà due gare nell'arco di 24 ore: mercoledì 12 gennaio alle 21 ci sarà la sfida tra Inter e Juventus valida per la Supercoppa Italiana e il giorno dopo allo stesso orario si giocherà invece la gara tra Milan e Genoa, valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Le due sfide saranno anticipate da Inter-Lazio (9 gennaio) e seguite da Milan-Spezia (17 gennaio).