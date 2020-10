Pregliasco: "Giocare il derby è veramente un rischio, il protocollo va aggiornato"

Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, è intervenuto a "Tutti Convocati" su Radio 24 e ha parlato della situazione Covid in vista della stracittadina di sabato: "Giocare il derby la settimana prossima è un rischio. Basta veramente un niente, anche un ottimo protocollo non porta a rischio zero e forse va aggiornato visto che in inverno abbiamo più coscienza di cosa possono fare gli asintomatici".