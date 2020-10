Pregliasco (virologo): “Chiusure selettive? Sarà anche una decisione politica e non solo tecnica”

Ospite di Radio Marte, il virologo Fabrizio Pregliasco è stato intervistato riguardo alla possibilità di chiusure selettive nel Paese: "Credo che in questa fase si debba poter gestire in modo proattivo e di preoccupazione gli scenari, per poter fronteggiare una situazione che potrebbe peggiorare. Quindi prepararsi al peggio cercando di gestire la situazione. Tutto questo dipenderà da noi, dal miglioramento dei tamponi al nuovo galateo che il DPCM renderà obbligo. Sarà una decisione anche politica e non solo tecnica. Ritengo però che a oggi si possa agire come è successo a Latina o La Spezia, quindi in territori specifici per situazioni particolari”.