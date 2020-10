Premier: Ancelotti cade a Southampton e s'infuria

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Prima battuta d'arresto in Premier League per Carlo Ancelotti e il suo Everton, usciti sconfitti (2-0) dal St.Mary's Stadium di Southampton contro la squadra allenata da Ralph Hasenhuttl. Accade tutto, o quasi, nel primo tempo, con i padroni di casa in gol grazie a Ward-Prowse al 27' e Adams al 35'. La squadra di Liverpool ha chiuso il match in inferiorità numerica per l'espulsione del francese Digne, avvenuta al 27' della ripresa, proprio mentre gli ospiti cercavano di risalire la china. Una decisione, quella del'arbitro Kevin Friend, che ha fatto infuriare il tecnico di Reggiolo. L'Everton resta in vetta alla classifica della Premier, ma viene affiancato dai 'cugini' del Liverpool, che ieri hanno sconfitto di misura lo Sheffield United (2-1). Le due squadre di Liverpool sono appaiate a 13 punti dopo 6 giornate, un punto sopra l'Aston Villa di Birmingham, sconfitto venerdì in casa dal Leeds United del 'loco' Bielsa. (ANSA).