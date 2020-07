Premier, chi va ai preliminari di Europa League? Tutto dipenderà dalla FA Cup

Ieri si è conclusa la Premier League 2019/20 e quasi tutti i verdetti sono stati ufficializzati. Per quanto riguarda l'Europa League, competizione che interessa direttamente il Milan, la situazione è la seguente: Il Leicester, quinto, si è qualificato direttamente ai gironi, mentre il Tottenham di Mourinho, sesto, potrebbe partire dal secondo turno preliminare, lo stesso da cui inizierebbero i rossoneri in caso di sesto o settimo posto. Perché potrebbe? Dipenderà infatti dall'esito della finale di FA Cup tra Chelsea e Arsenal. Se a vincere saranno i Blues, il Tottenham guadagnerebbe automaticamente i gironi di Europa League e il Wolverhampton, settimo, otterrebbe la possibilità di giocare i preliminari dal secondo turno. Nel caso in cui a trionfare fossero i Gunners, ottavi in Premier, questi ultimi avrebbero il pass per i gironi, mentre l'undici di Mourinho dovrebbe partire dai turni antecedenti.