Premier League, accordo prolungato per il tetto al prezzo per i settori ospiti. In Serie A al vaglio la proposta del Milan

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Nei giorni scorsi i club di Premier League hanno prolungato per altre due stagioni l'accordo che regola il tetto al prezzo dei biglietti per tutti i settori ospiti negli stadi inglesi. Confermato il prezzo massimo a 30 sterline, circa 35 euro, per un'iniziativa che dura da 10 anni. Si legge sul sito ufficiale del massimo campionato inglese:

"I tifosi in trasferta aiutano a creare l’incredibile atmosfera per cui le partite della Premier League sono rinomate. Dall’implementazione del limite nel 2016, ha contribuito a far aumentare la presenza alle partite in trasferta dall’82 al 91%. La Premier League e i club riconoscono anche i costi aggiuntivi associati al viaggiare per seguire le loro squadre in giro per il paese".

Un'iniziativa simile è stata promossa dal Milan in Lega Serie A ed è attualmente in fase di valuzione, dopo che è stata costituita una commissione apposita che dovrà deliberare sull'argomento.