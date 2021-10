Premier League, giocatori vaccinati potranno andare in Nazionale e rientrare senza quarantena

Novità importante in Premier League per quanto riguarda i giocatori impegnati nei prossimi impegni con le Nazionali. Secondo Sky Sports UK infatti la Premier League ha raggiunto un accordo col governo inglese e con le autorità sanitarie che prevederà l’eccezione alla quarantena ai giocatori di rientro dai paesi considerati in zona rossa. La decisione è importante perché durante la scorsa sosta per le Nazionali diversi club avevano negato la partenza ai giocatori brasiliani, visto che al rientro avrebbero dovuto sottostare a 10 giorni di quarantena. Da oggi non sarà più così, grazie a questa eccezione: i giocatori, solo quelli che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino, potranno così viaggiare con le proprie Nazionali (anche nei paesi in zona rossa come il Brasile) e poi rientrare in Inghilterra senza quarantena, mettendosi così subito a disposizione dei rispettivi allenatori.