Premier: nuovo acquisto Newcastle, preso Woods dal Burnley

Il Newcastle ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante Chris Wood, che lascia così il Burnley, altra squadra di Premier League che lotta per non retrocedere. Per la nuova proprietà a guida saudita è il secondo acquisto dopo l'arrivo dell'esterno della nazionale inglese Kieran Trippier dall'Atletico Madrid, ma saranno necessari altri interventi per rafforzare la rosa. Wood, nazionale neozelandese, potrà fare il suo debutto sabato contro Watford al St James' Park, una sfida importante per la salvezza. Intanto, è diventato ufficiale il trasferimento dell'ex romanista Lucas Digne dall'Everton all'Aston Villa. Il difensore francese non era ben visto da Rafael Benitez, che ultimamente lo ha utilizzato pochissimo, e anche in vista dei Mondiali 2022 ha accettato di passare sotto la guida di Steven Gerrard.