Presentata in FIGC la maglia commemorativa del 50° anniversario dell’ASD Sport in Vaticano

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Presentata la maglia commemorativa del 50/o anniversario della fondazione dell'Associazione ASD Sport in Vaticano nella sala 'Paolo Rossi' della Figc alla presenza del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. "Grazie a tutti coloro che lavorano per sensibilizzare nel miglior modo possibile il nostro gioco: il calcio - ha detto il numero uno del calcio italiano - Credo che il messaggio che arrivi oggi è di come il mondo del calcio abbia un linguaggio unico nella valorizzazione della sua multidimensionalità. Si trascurano spesso quelle dimensioni come la conviviali e socialità, ma il calcio aiuta a superare i confini. Oggi vogliamo testimoniare questi valori del mondo del calcio. Grazie per poter cogliere il lato bello del mondo del calcio e dello sport". Valori dai quali riparte anche il Cardinale Mauro Gambetti. "Quando si compiono 50 anni ci si accorge di essere adulti. L'entusiasmo degli anni giovanili non è da smarrire, ma dopo i 50 si deve diventare consapevoli dell'orizzonte. Verso dove andiamo? Per la nostra associazione credo sia il momento di essere maggiormente consci nel mettere insieme il lavoro e lo sport in Vaticano - ha continuato - Il connubio lavoro e sport crea un valore sociale e a un certo punto bisogna assumerlo come obiettivo: se non creiamo amicizia sociale perdiamo tutti qualcosa". Consegnata poi a Gravina la maglia del 50/o anniversario da parte del vice presidente di ASD Sport in Vaticano, Nicola Vignola che ha spiegato quale sia l'attività di 'Lo Sport in Vaticano'. "Ne fanno parte i dipendenti della Santa Sede e dal 2018 c'è anche squadra femminile che sta facendo un grande lavoro - le sue parole -. Il campionato ha 8 formazioni, gli associati sono 250-300. La squadra da battere? Penso il Bambin Gesù". Poi ha sottolineato come in questa competizione calcistica pontificia, che è cosa diversa dalla Clericus Cup, esiste una classifica parallela a quella dei punti, che è quella disciplina che viene presa in considerazione in caso di parità dopo gli scontri diretti. "Noi così avremmo solo retrocessioni" è stata la battuta di Gravina. La maglia presentata sarà in vendita negli shop del Vaticano e parte degli incassi saranno devoluti a opere di carità. (ANSA).