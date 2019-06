Pressa e imposta, Torreira è due giocatori in uno

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina traccia un profilo di Lucas Torreira. L’uruguaiano combina in un solo giocatore tutta una serie di caratteristiche: è dinamico e resistente, pressa e sfinisce gli avversari. E quando non lo fa è di solito impegnato nell’impostazione, complice un’ottima visione di gioco. Il “piccolo” Torreira è in realtà due giocatori in uno. Per questo è anche il primo obiettivo di mercato rossonero.