Prestazione e risultato: il Milan cerca continuità post Juve a Verona. La probabile formazione

Archiviando la serata storta nel risultato - soprattutto per colpa dell'arbitro Siebert - ma non nella prestazione di Champions League contro il Chelsea, il Milan torna oggi a giocare in campionato per continuare il cammino su prestazione e risultato avviato contro la Juventus; i rossoneri saranno ospiti dell'Hellas Verona con calcio d'inizio alle 20:45.



Partita di mezzo

Il "Bentegodi" vedrà esordire sulla panchina scaligera Salvatore Bocchetti e, come per ogni cambio di allenatore, ci si aspetta dai padroni di casa una partita di determinazione e di energia; nella passata stagione, Tomori e compagni furono costretti a due pareggi contro l'Udinese e contro la Salernitana dopo che queste ultime avevano cambiato tecnico, ma il Milan ha su di sé una forza, una qualità e una volontà di reazione da superare anche quest'ostacolo semi-statistico: "Dovremo - ha detto Giroud a RMC Sport, sottolineando la necessità di non perdere punti in questi scontri abbordabili sulla carta - tenere il passo e stare bene in testa alla classifica fino al Mondiale. Faremo il punto a metà novembre e spero che saremo insieme a loro per tenerli alti".



La probabile formazione

Pioli non recupererà nessuno: Ibrahimovic, Florenzi, Calabria e Saelemaekers si vedranno solo nel 2023, mentre Maignan, Kjaer e De Ketelaere dovrebbero rientrare sabato contro il Monza. In campo, dunque, ci andrà la stessa formazione schierata mercoledì contro il Chelsea: Tatarusanu in porta, Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali-Bennacer in mezzo con Giroud di punta supportato a sinistra da Leao, a destra da Brahim Diaz e da Krunic al centro; ballottaggi tra Krunic e Messias e tra Giroud e Rebic, con i primi favoriti.